Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница

Протестите на гръцките земеделци продължават и днес. Стоят и блокадите на българо-гръцката граница, като на пункта "Промахон" остават над 100 единици земеделска техника, предава БНТ.

Ситуацията и от двете страни на границата е спокойна. Трафикът се осъществява нормално, както за леките автомобили, така и за тежкотоварния трафик. Прозорецът, оставен от гръцките протестиращи фермери, е бил отворен от 16 ч. вчера и продължава да бъде така и към момента.

Граничния пункт ще остане отворен до 10 ч. тази сутрин, след което се очаква отново земеделците да се върнат заедно с тежката си техника, която са разположили от страната на пункта "Промахон" и отново да блокират пътя. Според информацията се предполага, че пътят отново ще бъде блокиран само за тежкотоварния трафик.

Борислав Лозанов – шофьор: "Идвам от Солун, по-точно от Катерини. Направих пауза, идвам сам към границата. Към момента гледам, че има много техника разположена на места по Гърция и не е добра обстановката. Пътува се под напрежение. Може всеки момент да ти препречат пътя", обяснява Борислав Лозанов, шофьор.

Той съветва колегите си да бъдат внимателни: "Не препоръчвам да се пътува, но трябва. И виждам, че тук са строени тракторите. Може всеки момент да излязат гръцките фермери, непредсказуеми са."

Той разказва, че е влязъл в Гърция през пункта "Илинден – Ексохи": "В Гърция влязох вчера към 9:30 ч. Понеже пътувам от Пазарджик и предпочетох да мина през "Илинден – Ексохи". И тъкмо минах границата, и чух, че след мен са я затворили. Истински късмет."

Бизнесът в региона също е сериозно засегнат.

"Изключително неприятна ситуация. За момента казвам неприятна. Ако продължи така още няколко дни, ще стане и тежка, разбира се. Бяха затворени доста камиони на територията, най-вече на Петрич, малко и на община Сандански. Говорим за над хиляда тира, които всеки един е свързан пряко с бизнеса", каза кметът на Петрич - Димитър Бръчков.

Очаква се преговорите да продължат, като протестиращите търсят компромисно решение. Допълнително напрежение се очаква заради прогнозирания червен код за обилни валежи в голяма част от Гърция, които могат да повлияят на протестите и да променят ситуацията поне временно.

