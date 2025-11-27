Продължават протестите срещу бюджета

Булфото

Продължава недоволството срещу бюджета. Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ ще проведе протест пред Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ в София и пред териториалните дирекции на Агенцията в страната с основно искане за увеличение на работните заплати.

На протест излизат и медиците. Недоволството ще се проведе пред Народното събрание. Според медицинската федерация "Подкрепа" въпреки обществения консенсус за нуждата от предприемане на действия за преодоляване на кадровата криза в здравната система, в планираните за догодина мерки липсва механизъм, който да гарантира дългосрочно и последователно нарастване на възнагражденията, предаде Нова телевизия.

В същото време във Велико Търново представители на българския бизнес, предприемачи и браншови организации ще проведат среща срещу новите данъчни и регулаторни тежести, застрашаващи бизнеса и работните места в България.

