Продължават усилията за пълното потушаване на пожара в Пирин планина, който беше локализиран. И днес се очаква да се доугасяват тлеещи отделни дънери и дървета на места.

Овладян беше пожарът, възникнал вчера в сметището край пловдивското село Шишманци. На място остана мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Причините за възникването на огъня все още се изясняват.

Потушен беше и пожарът в местността "Седми километър" край Стара Загора, за който срещу парична гаранция вчера бяха освободени двама мъже. За тях има подозрения, че са предизвикали пламъците по непредпазливост, при работа с флекс в двора на къща.

Разследването по случая продължава. Обявеното заради пожара бедствено положение в община Стара Загора вчера беше отменено, предаде БНР.

