Продължават вторичните трусове след силното земетресение на Пелопонес
Пиксабей
Продължават вторичните трусове след вчерашното силно земетресение на Пелопонес с магнитут 5,1 по скалата на Рихтер.
За сега трусовете са под 5-та степен. Сеизмолозите не очакват по-силен трус от този епицентър, който се намира на 16 километра южно от туристическото село Метони на Пелопонес, предава БНР.
Земетресението е усетено от Патра и Каламата до Атина.
Много от местните жители и туристите прекараха нощта навън, но няма паника, настояха властите.
Гражданска защита е в повишена готовност. Проверяват се всички пътища за свлачища и паднали скали. Препоръчва се шофьорите да са внимателни.
Няма срутени сгради, но част от къщите са с напукани стени. Технически екипи проверяват състоянието на по-старите сгради.
Училищата са затворени. Според хотелиерите туристите не напускат района на земетресението.
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