Продължават закъсненията на полетите на Летище София

Силният вятър в София продължава да предизвиква закъснения в полетите от и до летище “Васил Левски”. Самолет на Wizz Air от Меминген вместо в София е пренасочен и е кацнал във Варна, съобщиха за TravelNews от пресцентъра на столичното летище. Със закъснение от около един час пристигат полетите в София.

Излитащите полети се бавят между час и два, обясниха от летището. Най-големи закъснения има в полетите за Атина (над 3 часа), следват Тел Авив, Милано, Париж-Бове, Рим, Лондон -Станстед и Варшава-Модлин, показва справка на сайта на летище “Васил Левски”.

Ураганният вятър пренасочи през деня още 7 полета към други дестинации. Полетът на EasyJet от Лондон до София е кацнал в Будапеща и се върна обратно в Лондон - Гетуик, казаха за TravelNews от летището. Самолетът на “Флай Дубай” е кацнал в Белград, а на Swiss се е върнал в Цюрих. Самолетът на “Луфтханза” от Франкфурт е кацнал на летището в Пловдив. Полетът на Ryanair от Лондон до София е анулиран.

Три излитащи полета бяха изцяло отменени – на EasyJet и Ryanair до Лондон, както и на Swiss до Цюрих.

Пътниците могат да се информират за актуалното състояние на излитащите и кацащите от сайта на летището. Безопасността е на първо място, както от страна на аерогарата, така и на авиокомпаниите.

