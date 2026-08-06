Продължават засилените проверки по пътищата в страната

снимка: МВР

Продължават засилените проверки по пътищата. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Издадени са над 4919 фиша и 425 акта за установени административни нарушения.

Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори, управлявали след употреба на алкохол, 14 от които с над 1,2 промила. Петима са хванатите за денонощие, шофирали след употреба на наркотици, предаде Нова телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

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