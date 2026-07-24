Проданов обиди Теменужка Петкова: Това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не Ви прави модел!

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"Г-жо Петкова, това, че сте си глътнали корема за моментна снимка, не Ви прави модел!"

Тези недопустими думи към Теменужка Петкова бяха изречени от председателя на бюджетната комисия в Народното събрание (НС) Константин Проданов от "Прогресивна България" (ПБ) по време на дебатите за бюджет 2026 г. вчера.

С бюджета се залага рекорден дефицит от 5,7% и нов дълг от над 10 млрд. евро. ГЕРБ критикуват ПБ, че се оправдават с предходното управление. Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че проектобюджетът на кабинета "Желязков" е бил по-добър от този на управляващите, въпреки че предизвика големи протести, цитира OFFnews.bg.

Проданов я репликира с обидните си думи като "илюстрация" за завещаното на ПБ от предишната власт. След това се опита да се поправи, че няма предвид конкретно Теменужка Петкова, а "говорел по принцип".

Депутатът от ПБ Ирина Асиова-Диамант от "Прогресивна България" опита да защити Проданов с кратко видео от изказването на Проданов и написа, че той е човек, който "по принцип говори с метафори", но впоследствие изтри видеото - вероятно заради негативни реакции.

"Колегата Константин Проданов е изключително деликатен човек. Той никога не би обидил една дама. Той говори по принцип с метафори. Ние от "Прогресивна България", държим на бон тона в парламента и никога не бихме обидили една дама за нейните килограми, възраст или, не дай си боже, интелектуален дефицит", написа във Фейсбук снощи Ирина Асиова-Диамант.

Преди около месец отново Константин Проданов предизвика грандиозен скандал с репликата си, че "не всички 2 милиона пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро на месец" в защита на отпадането на COVID добавката за пенсионери.

Редактор "Екип на Петел",

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