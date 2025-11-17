Продава се българска община за 700 хиляди лева: Никой не ще да я купи

Кадър БТв

Сградата на община Златица е за продан. Тя е обявена в сайт за недвижими имоти от председателя на общинския съвет, който е и собственик на един от етажите.

Някога сградата е била на местната кооперация. Общината постепенно изкупила два от трите етажа. Останал само приземният, който ползва под наем, предаде БТВ

И когато решила да го купи започнали проблемите с цената. Всяка от страните извадила своя оценка:

„Тази оценка е на стойност 285 200 лева“, заяви кметът на Златица.

„Сумата, която сме поискали, е 700 000 лева. Ние, като търговско дружество, имаме желание да продадем нашата собственост, от общината имат желание да я купят но на занижена стойност“, обясни Младен Медаров, председателят на Общинския съвет на Златица и на кооперацията.

И докато се карат колко струва, председателят на Общинския съвет пуснал обява в сайт за имоти. За „самостоятелна сграда“ и вече за 425 хиляди в евро.

„Ние като търговско дружество търсим най добрата цена за нас. Аз съм описал долу, че е партерен етаж“, казва той.

И още един проблем - с достъпа.

Тревогата на кмета е, че ако бъде продаден първият етаж, няма да има откъде да се влиза в общината.

„Хората няма да могат да ползват услугите на общината“, казва той.

„Ако дойде нов друг собственик аз не мога да гарантирам нищо на общината. Ние сме търговско дружество, не сме благотворително“, смята Медаров.

Обявата е прочетена над 100 пъти. Купувач обаче още няма.

