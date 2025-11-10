Продава се "златен" гараж за 145 хиляди евро в София

Кадър Имот.бг

Нов рекорд за цена на гараж в София.

Цената е 145 800 евро.

На квадрат е 2 558 евро.

Златният гараж е в Лозенец.

Ето описанието:

"Троен гараж в близост до бул.Джеймс Баучер, с внушителните размери 20 м. дължина, широчина от 3 м. и височина 2 м. При влизане ширината на габарита е 2.47, а височината 1.86 м. Имотът представлява три броя гаражи, като цяло, поради липсата на възможност за обособяването им. Гаражите са с изключително лесен достъп и заход. Направена е нова хидроизолация в целия гараж, както и в частта над него, която се явява частичен покрив на гаражите. Общо ел. партида на кота -1.