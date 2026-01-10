Продавачка: Връщаме левове, откъде да ги вземем тези евра, банките не продават
На много места в Пловдив връщането на ресто се извършва в левове. За това сигнализираха читатели на Plovdiv24.bg. Хората са категорични, че тази практика е масово явление, особено когато и самото заплащане на дадена стока или услуга става в левове.
"Какво да Ви върна, след като ми плащате с левове? Откъде да ги вземем ние тези евра, при условие, че и банките не продават?". Този отговор е чул от продавачка пловдивчанин преди броени дни.
Какво казва законът?
Връщане на ресто в левове е допустимо само като изключение – единствено в случаите, когато търговецът няма достатъчна наличност от евро. В тези ситуации рестото се връща изцяло в левове, като смесено ресто не е разрешено. Това правило важи само до 31 януари 2026 г.
