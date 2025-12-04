Продаваме и купуваче част от жилището си за 5 хиляди евро

Пиксабей

Darik Business Review разговаря със Симеон Гатев, основател и изпълнителен директор на Airevest – първата напълно дигитална платформа за фракционна собственост на инвестиционни имоти в България.

Какво, всъщност, представлява моделът на фракционната собственост и как той променя начина, по който мислим за инвестиции в недвижими имоти?

Фракционната собственост позволява на няколко инвеститори да притежават един и същи имот, всеки с конкретен процент. Вместо да вложите €150 000 за апартамент, можете да инвестирате €5000 и да притежавате реален дял от него, като предимствата са същите, но в по-малък мащаб.

Този модел е стандарт в САЩ, Испания и балтийските държави, където платформи, като Lofty, Brickstarter и EstateGuru, вече са привлекли стотици хиляди инвеститори. България реално нямаше такава възможност до появата на Airevest и Дружествата с Променлив Капитал (ДПК).

Всеки инвеститор може да се включи със сумата, която иска да инвестира, започвайки от €5,000.

В момента достъпът до Airevest платформата е само с покана, като основателите провеждат срещи с инвеститори, които проявяват интерес, обясняват модела в детайли и одобряват първите участници в пилотните кампании.

Крайната цена на всяка кампания винаги включва абсолютно всички разходи по придобиване, ремонт и обзавеждане, така че инвеститорът да знае точно в какво участва.

За всеки имот се създава отделна компания, като използваме новите легални структури в България, а именно Дружества с Променлив Капитал, които позволяват гъвкаво и напълно дигитално управление на съдружници и техните дялове.

Спрямо предварително заложената стратегия (fix&flip, buy-to-let), инвеститорите получават месечни приходи от наем, пропорционално на дяла, и/или капиталова печалба от продажбата на имота.

Инвеститорите имат 100% собственост върху дружеството и имота, както и контрол върху инвестицията.

Аirevest е в ролята на управител и неутрална администрация, като поема целия ангажимент, включително придобиване на имота от името на инвеститорите, както и управлението на дружеството, и съответно менажира евентуалната му продажба.

Инвеститорите гласуват всички решения и промени след изпълнението на първоначалната стратегия.

