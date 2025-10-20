Продават 12,5 квадрата гараж за 42 хиляди евро

Пиксабей

За баснословната сума от 42 000 евро се продава 12,5 квадрата гараж в Пловдив. Офертата фигурира във фейсбук група за недвижими имоти. Гаражът се намира близо до Медицинския университет – район с ограничен достъп до паркиране, но дори това безценно предимство не оправдава високата му цена, предаде Пловдив Дейли.

Проста сметка показва, че цената на “златната” клетка надхвърля двойно стойността и на най-луксозните имоти в топ центъра на града. Според последните данни към октомври 2025 г. средната цена на жилищата в Пловдив е 2066 евро за квадрат.

Затова обявата за гаража, струващ колкото къща с двор по селата, предизвика вълна от възмущение сред кандидат-купувачите.

3360 евро за кв. м за покрив на автомобил?! Добра шега, но може би трябваше да я пуснете на 1 април пишат ядосани потребители. А други се шегуват, че ако клиент си купи гаража, пари за кола едва ли ще му останат.

Други обаче смятат, че цената е нормална предвид факта, че гаражи почти не се продават.

