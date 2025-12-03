Продават 350 кг злато на "лапнишарани"

Пиксабей

Измамници търсят наивници за „продажба“ на 350 кг злато. Мишена на измамниците са станали няколко великотърновци, както и известни личности като актрисата Гергана Стоянова. Текстът на получения от тях имейл гласи: „Здравейте, свързах се с Вас, за да ми помогнете да продам 350 кг злато във вашата страна. Ще ви платя комисионната за това.”, пише dnesbg.com

Актрисата Гергана Стоянова приела с чувство на хумор полученото съобщение. Ако беше написано грамотно, щях да зарежа концерта и да продам златото. Ама пустата комисиоНа провали сделката. А вие бъркате ли произнасянето на тази дума“, шегува се актрисата.

Съобщението е изпратено от профил на лице, назовало се Iddrisu Adamu. Очевидно обаче създателят на профила е българин, тъй като на забележката на актрисата, че се пише „комисионна“, той отговаря: „Разбрано. Беше печатна грешка“ и коригира неправилно написаната дума. От коментарите във фейсбук става ясно, че и други потребители са получили същото съобщение.

Един от тях споделя, че се престорил на заинтересован от офертата и изпратил запитване какво трябва да направи, за да участва в далаверата със златото. Подателят му оговорил, че като за начало трябвало да му изпрати номера на активна банкова сметка, по която да се извърши трансфера на парите. След това трябвало от тази активна банкова сметка да бъде изпратена началната трансферна сума в размер на 5000 долара за подготовката на траснфера. След това останалата част от цената на сделката щяла да бъде допълнително определена и изпратена на отделни траншове в различни банкови сметки в чужбина за да не будела подозрение.

