Продават гараж във Велико Търново за 45 хиляди евро

Цените на гаражите във Велико Търново поставят рекордни стойности. Обяви на брокери предлагат гаражи, цените на които достигат до 50 000 евро. Какви са причините за ценовия бум на гаражните клетки провериха кореспондентите ни във Велико Търново.

Христо Цилиндров от Велико Търново разказва, че преди дни негови познати продали гараж за 45000 евро в един от кварталите на старата столица. Купувачите платили високата цена, защото нямало други гаражни клетки за продажба в района, предава Бтв.

„Онзи ден продадоха един за 45! Хиляди евро? Евро да! Мои познати! Няма къде да се паркира, защото автомобил до автомобил. Няма места и ето аз сега съм паркирал на забранено", разказва Христо Цилиндров.

„Цените са така! 50000 евро много ли е? За гараж? Много да! Прекалено много. Тук не знам как става тази история, но е един от скъпите градове в България. Ниски заплати, а всеки човек има по две три коли", казва за Бтв Емил Иванов – жител на Велико Търново.

Брокери от старата столица също отчитат скок при цените на гаражите. А причината – търсенето е значително повече от предлагането.

„Гаражите във Велико Търново са доста търсени, особени по центъра. Вече има продажни цени по 35-40 хиляди евро, особено по центъра, което е доста, но просто наистина има голям недостиг. Има и до 50000 евро! Има да, но да видим дали ще се осъществи. Случва се в пазара всеки, които е в Интернет пространството е попадал на имоти, които са силно надценени. Това се дължи на продавачите. Всеки продавач си мисли, че имотът му е най-скъпия, най-хубавия, но не е точно така. За това сме ние консултантите на недвижими имоти да определим правилната пазарна цена и в кратки срокове да излезем и продавача да бъде доволен", коментира Деян Златанов – брокер на недвижими имоти.

Според Деян Златанов не се очаква шоково вдигане на цените на имотите след влизането ни в еврозоната.

„Тенденциите през последните години са между 10 и 15 процента цените вървят нагоре. Сега след влизането в еврото усещаме една стабилност. Прогнозата е да има пак едно покачване на цените малко по-малко между 5 и 8. Нашата прогноза е, че през настоящата година няма да има промяна в сделките. Цените леко плавно ще се качват нагоре, както и заплатите на хората, осигуровките", коментира Деян Златанов.

Наемите на гаражи във Велико Търново също вървят нагоре. В най-натоварените квартали хората плащат средно по около 100 евро на месец, само за да имат сигурно място, където да паркират автомобила си.

Именно проблемите с интензивния трафик, липсата на достатъчно пространство в града и все по-трудното придвижване и паркиране са сред основните причини през последните пет години все повече хора да търсят имоти в съседните села, които са с по-лесен достъп и спокойствие.

