Продават хотел-ресторант във Варна за 1 млн. лева

26.08.2025 / 23:24 1

Пиксабей

Хотел-ресторант в к.к. „Чайка“ e обявен за продажба на търг от частен съдебен изпълнител. Началната тръжна цена е почти 1 млн. лева, пише "Морето".

Документи за участие в публичната продан могат да се подават до 15 септември.

Хотел-ресторант „Гардиа“ е със застроена площ от 450 квадрата върху имот от 1.3 дка. Има четири етажа.

Имотът има две договорни ипотеки във времето назад.

 

MrBean (преди 25 секунди)
Рейтинг: 185799 | Одобрение: -2186
Всичко купено от съдия изпълнител е тежка и гадна карма! Дори и такива с ипотека/почти винаги поне с пет скрити ипотеки/...

