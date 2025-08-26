Продават хотел-ресторант във Варна за 1 млн. лева

Пиксабей

Хотел-ресторант в к.к. „Чайка“ e обявен за продажба на търг от частен съдебен изпълнител. Началната тръжна цена е почти 1 млн. лева, пише "Морето".

Документи за участие в публичната продан могат да се подават до 15 септември.

Хотел-ресторант „Гардиа“ е със застроена площ от 450 квадрата върху имот от 1.3 дка. Има четири етажа.

Имотът има две договорни ипотеки във времето назад.

