Продават култова къща в Морската градина във Варна за 6,5 милиона евро

Една от най-луксозните къщи във Варна и България изобщо се продава.

Ето какво съобщава Дарина Събева в социалната мрежа:

"Ексклузивна продажба от собственик – Луксозна резиденция в сърцето на Морската градина, Варна

Цена: 6 500 000 EUR

Представяме ви уникален имот без аналог на българския пазар – разположен в най-престижната локация на Варна, сред зеленината на Морската градина и само на крачка от морето.

Основни характеристики:

• Площ на къщата: 850 кв.м., разпределени на 5 етажа, с асансьор

• Допълнителни постройки: над 650 кв.м. – помещения за персонал, охрана, видеонаблюдение, перално и др.

• Двор: 4,6 декара – изцяло частен, ограден и озеленен

• СПА и релакс зона: сауни, парна баня, външен басейн, джакузи , кино салон и др.

• Премиум материали и дизайнерски интериор

• Нескриваема гледка към морето и парка

Предимства:

• Най-престижната локация в града – абсолютен център на Морската градина

• Пълно уединение и сигурност

• Подходящ както за лична резиденция, така и за бутиков хотел или представителна бизнес сграда"

