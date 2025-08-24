Продават магазин за алкохол и цигари за 68 хиляди лева

Пиксабей

Любопитна обява в kpd.bg

Ето и текста:

Продава се разработен бизнес - магазин за алкохол и цигари в Люлин. Причината да се разделя с него е, че нямам вече нужното време, което да му отделям. Работи 5 години, има постоянни клиенти.

Видеонаблюдение - 11 камери с 16 канален двр и монитор към тях - 5000лв.

Шкафове и щандове по поръчка - 22 0000лв.

Собствен щанд за цигари

4 бр лични хладилни витрини - 1900лв.

1 бр отворена хладилна витрина 1.20 метра - 2000лв.

1 бр голям фризер - 600лв.

2 бр кафемашини на Лаваца - 700лв.

Везна

Компютър с работна програма

Постерминал

Касов апарат актуализиран вече за евро

Стока за около 20 000лв.

4 бр климатици 12-ки

Има още фризери и хладилници, но са фирмени, тук съм описал само моите.

Общо са около 12-15 бр.

Договори с 6 фирми, общо годишно изплащат около 5000лв. по банка и стока.

3 души персонал

Месечен наем фиксиран от 840лв. ( Издават ни фактура за наем + ток)

Годишен оборот 700 000лв.

78 кв.м.

Бурета с чадър и детска количка отпред ,за които не се плаша наема на общината(площадката е към магазина).

Възможен коментар на цената ,но само за сериозни купувачи. Магазинът е печеливш и дребни пазарлъци по телефона не се приемат.

Обявата вижте в https://www.kpd.bg/bg/offers/offer-40218.html

