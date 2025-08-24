Продават магазин за алкохол и цигари за 68 хиляди лева
Продава се разработен бизнес - магазин за алкохол и цигари в Люлин. Причината да се разделя с него е, че нямам вече нужното време, което да му отделям. Работи 5 години, има постоянни клиенти.
Видеонаблюдение - 11 камери с 16 канален двр и монитор към тях - 5000лв.
Шкафове и щандове по поръчка - 22 0000лв.
Собствен щанд за цигари
4 бр лични хладилни витрини - 1900лв.
1 бр отворена хладилна витрина 1.20 метра - 2000лв.
1 бр голям фризер - 600лв.
2 бр кафемашини на Лаваца - 700лв.
Везна
Компютър с работна програма
Постерминал
Касов апарат актуализиран вече за евро
Стока за около 20 000лв.
4 бр климатици 12-ки
Има още фризери и хладилници, но са фирмени, тук съм описал само моите.
Общо са около 12-15 бр.
Договори с 6 фирми, общо годишно изплащат около 5000лв. по банка и стока.
3 души персонал
Месечен наем фиксиран от 840лв. ( Издават ни фактура за наем + ток)
Годишен оборот 700 000лв.
78 кв.м.
Бурета с чадър и детска количка отпред ,за които не се плаша наема на общината(площадката е към магазина).
Възможен коментар на цената ,но само за сериозни купувачи. Магазинът е печеливш и дребни пазарлъци по телефона не се приемат.
