Продават на търг близо 88 кг златни и сребърни накити, отнети в полза на държавата

Снимка: Агенция "Митници"

Териториална дирекция Митница Бургас обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на 87,816 кг златни и сребърни изделия, отнети в полза на държавата. Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изделията от благородни метали са задържани от митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево през периода от 2016 г. до 2022 г. и за тях вече са приключили производствата, водени от ТД Митница Бургас.

Стоките са обявени в 17 групи. Те включват бижутерийни изделия от злато и сребро като пръстени, синджири, медальони, колиета, обеци, гривни, а също и златни монети, кюлчета и скъпоценни камъни.

Задържани са при опити да бъдат пренесени контрабандно през границата на страната. Част от тях са били укрити в тайници и фабрични кухини на превозни средства. Други са иззети от изобретателни пътници, съобщават от Агенция "Митници".

В една от групите в търга са включени например над 11,904 кг златни накити, облепени като пояси около телата на трима мъже, влизащи в страната от Турция с микробус за Украйна.

Други 5,325 кг златни и сребърни бижутерийни изделия са открити в дамската чанта и бельото на пътничка в автобус по маршрут от Турция за Румъния през България. В търга са включени и отнети в полза на държавата скъпоценни камъни с различни карати, сред които естествени диаманти, топаз, сапфир, брилянти.

Желаещите да участват в търга трябва да подадат заявление по образец за всяка група поотделно, както и ценово предложение. За участие в търга се внася и депозит за всяка група от стоки.

Купувачите е необходимо да притежават разрешение за извършване на сделки с благородни метали, съгласно чл.13 от Валутния закон. За стоките с несъюзен митнически статус, спечелилият купувач ще трябва да заплати и дължимите мита и ДДС.

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на ТД Митница Бургас в гр. Свиленград, ул. „Асен Илиев“ № 1.

Пълна информация за търга е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници" в секция „Публични продажби и търгове“ - „Публични продажби по ДОПК“.

