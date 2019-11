Продават на търг чорапи на Майкъл Джексън

Чорапи, носени от Майкъл Джексън, ще бъдат изложени на търг през този месец, съобщава Novini.bg.

Известният поп певец, който почина на 50-годишна възраст преди 10 години, носеше въпросните чорапи с украса от кристали, когато за пръв път демонстрира лунната си походка, Това се случи по време на изпълнение на хита "Billy Jean" в рамките на телевизионното предаване "Motown 25: Yesterday, Today, Forever" през 1983 г.

Сайт за търгове предлага за продажба чорапите като част от колекцията на Франк Ди Лео, който бе мениджър на Майкъл Джексън от 1984 г. до 1989 г. Те са придружени от писмо от Джако до неговия мениджър, в което певецът му благодари за подкрепата му по време на турнето "Victory Tour”

Очаква се за тях да бъдат платени над 1 милион долара. На търга ще бъдат изложени също оригинални златни и платинени награди, получени от Джако за "Thriller", "Dangerous", "Bad", "This Is It" и "Off the Wall". Наддаването ще се състои от 13 до 22 ноември.

