Продават на търг топката, станала известна с гола на Диего Марадона "Ръката на Бога"

Кадър Нова телевизия

Топката, станала известна с гола на Диего Марадона "Ръката на Бога" от Мондиала през 1986 година, отива на търг. Тя е описвана като "Свещения Граал" за футболните колекционери. Първоначалната ѝ цена е 2,5 милиона долара, съобщи аукционна къща "Херитидж окшънс", която организира продажбата. Експерти прогнозират, че топката може да достигне цена, сравнима с 9,2 милиона долара, платени през 2022 г. за фланелката с номер 10 на Марадона, носена в същия мач. С този номер той става световен шампион, като в кариерата си за "гаучосите" записва общо 91 мача и 34 гола.

Автентичността на легендарната футболна топка е потвърдена от компания, специализирана във фотосъпоставка и удостоверяване на спортни артефакти. Първоначално тя е била запазена от главния съдия на мача Али Бенасер (Тунис) който е помолил своите колеги съдии - включително българина - страничния съдия Богдан Дочев, да я подпишат. Сега тя се предлага на ценителите от частен колекционер, посочва Нова телевизия.

С тази топка аржентинският футболист Диего Марадона вкарва известния гол с ръка на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити срещу Англия на четвъртфинала на Мондиала на 22 юни 1986 година. "Ръката на Бога" остава до ден днешен един от най-спорните моменти във футбола.

В 51-вата минута Марадона вкарва топката във вратата, използвайки лявата си ръка, за да надскочи английския вратар Питър Шилтън. Главният съдия Али Бенасер от Тунис и българският страничен съдия Богдан Дочев не виждат нарушението и признават гола, с което Аржентина повежда с 1:0.

Марадона произнася прословутата фраза, че голът е отбелязан „малко с главата на Марадона и малко с ръката на Бога“, с което фразата остава завинаги в историята на спорта. Минути след този скандален епизод, Марадона отбелязва и второ попадение, преминавайки през целия английски отбор - гол, който впоследствие е обявен за „Гол на века“. Срещата завършва с победа за Аржентина с резултат 2:1, а "гаучосите" по-късно стават и световни шампиони.

Редактор "Екип на Петел",

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