Продават тази къща за 440 хиляди евро

Кадър Гугъл мапс

Собственик на имот в подножието на Стария град на Пловдив и в непосредствена близост до Източната порта е решил да се раздели с него. Цената, която се иска, е 440 000 евро, или по-малко от 1 милион лева заради топ локацията, разбра Plovdiv24.bg.



Теренът е общо 520 квадратни метра, като жилищната площ е 160 квадрата. Груби сметки показват, че квадратният метър на къщата струва 2750 евро, а на двора - 1222,22 евро.



Сред предимствата се посочва наличието на висок таван, който позволява лесно изграждане на втори етаж. Сградата е с масивна конструкция, подходяща за преустройство. Има и изба / сутерен.



Според описанието, имотът е един от малкото, останали такива в района и е перфектна инвестиция. Има огромен потенциал както за живеене, така и за бизнес. Подходящ е за ресторант, магазин, галерия, офис, къща за гости / бутик хотел, луксозен частен дом. Продавачът е оставил телефонен номер, чрез който могат да се уговорят огледи или да се предостави допълнителна информация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!