Продават завод за олио

Кадър ЧСИ

Частен съдебен изпълнител обяви поредна продажба на завод за олио в Първомай, съобщава Plovdiv24.bg

Според обявлението цената е паднала и отново се търсят 1 350 000 лева. За сравнение исканата сумите от предишните търгове бяха 1 588 019,77 лв. и 1 430 000 лева с включено ДДС.



В цената за продажбата на предприятието за производство на олио с пълен технологичен процес, са включени и хангар, и гараж с площ от 3,046 дка.



Всички имоти и сгради се продават заедно, заради функционалната им свързаност.



Заводът за производство на олио е на фирма "Макри 7" ЕООД, срещу която е заведено дело заради неизплатени две ипотеки към Обединена българска банка на стойност 400 000 лева и 1 200 000 лева. Има вписани и няколко възбрани.



Имотът и производствената база са с площ 7601 кв.м. В него са включени и склад, и седем сгради с обща застроена площ 1523 кв. м.



Сумата на сегашния търг е 90 % от оценката, а задатъкът е 10% от първоначалната цена. Продажбата е 22 август до 23 септември, а новият собственик, ако има такъв, ще бъде обявен на 07 октомври.

