Продажба на “Лукойл“ само след решение на МС при положително становище на ДАНС, решиха депутатите
снимка Булфото
На пленарно заседание днес парламентът реши продажбата на активи на руската нефтодобивна компания “Лукойл“ в България ще става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция “Национална сигурност“ (ДАНС).
Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.
Съгласно приетите разпоредби ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД.
Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.
Парламентът реши още, че разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни.
Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", приеха още депутатите.
В хода на дебата по законопроекта бяха засегнати и наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и ефекта им върху пазара на горива в България, предаде днес.бг.
