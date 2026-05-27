Продажбите на нови автомобили в България скочиха с 18%

Снимка Булфото

Българският автомобилен пазар отбеляза сериозен ръст от 18,34 на сто при регистрациите на нови коли през април 2026 година спрямо същия месец на предходната година. Според официалните данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (АСЕА), в страната ни за този период са заведени точно 4 742 нови превозни средства.

Този резултат нарежда държавата сред лидерите по пазарен растеж на Стария континент. За същия четвърти месец от годината средното увеличение в рамките на Европейския съюз възлиза на едва 5,1 на сто, с общо 972 314 регистрирани автомобила. По-високи нива на продажби в цяла Европа са отчетени единствено в Естония, Словения и Великобритания.

Въпреки глобалните тенденции за екологична трансформация, традиционните горива запазват водещата си позиция на българския пазар. Статистиката за април показва следните пазарни дялове у нас:

Бензинови двигатели – малко над 70 на сто от общия брой;

Дизелови агрегати – 11,8 на сто от купувачите;

Изцяло електрически превозни средства – 9,6 на сто;

Конвенционални хибриди – 6 на сто;

Плъг-ин хибридни системи – малко под 2 на сто.

На европейско ниво картината изглежда по различен начин, като общите продажби на континента нарастват за трети пореден месец, подкрепени от засиленото търсене на зелени технологии. Доставките на електромобили в Европа са скочили с 38 на сто, като за първите четири месеца на 2026 година са регистрирани общо 746 899 единици, заемащи близо една пета от целия пазар в Европейския съюз. Три от четирите най-големи пазара отчитат изключително силен скок в този сегмент, като лидер е Италия с ръст от 73,1 на сто, следвана от Франция с 48,2 на сто и Германия с 41,3 на сто, където продажбите бяха стимулирани от въвеждането на нови държавни субсидии.

Пазарният растеж се подкрепя от навлизането на по-достъпни модели както от утвърдени европейски концерни като "Фолксваген" (Volkswagen) и "Стелантис" (Stellantis), така и от китайски компании, предвождани от бранда Би Уай Ди (BYD). В аналитичен коментар по темата от агенция "Блумбърг" посочват, че "силното търсене се разглежда като положителен сигнал за европейските автомобилостроители, които продължават да се сблъскват с излишен производствен капацитет, американски мита и отслабващи продажби в Китай".

Докато масовите и достъпни електромобили набират скорост, луксозният сегмент претърпя сериозен удар. Акциите на италианската компания "Ферари" (Ferrari) поевтиняха, след като първият им изцяло електрически модел "Луче" (Luce), предложен на пазара с базова цена от около 550 000 евро, не успя да впечатли инвеститорите и финансовите експерти.

В същото време американският пионер "Тесла" (Tesla) продължава стабилното си възстановяване в Европа, отчитайки 47 на сто ръст на продажбите за април. Истински фурор прави китайската "Чери аутомобайл" (Chery Automobile), чиито доставки избухнаха с главозамайващите 322 на сто, благодарение на огромния интерес към моделите от линията "Джейку" (Jaecoo) сред потребителите във Великобритания, пише dunavmost.com.

