Проектират буна, която да задържа наносите на рибарското пристанище "Карантината" във Варна

Булфото

Обявиха обществена поръчка за проектиране на буна, която да задържа наносите на рибарското пристанище „Карантината“ в район "Аспарухово". Избраният изпълнител ще има 12 месеца да изпълни възложението за специализиран подробен устройствен план и технически проекти, пише "Морето".

Проблемът със затлачването на входа на пристанището с наноси се появи почти веднага след изграждането му. Съоръжението, което се намира в югоизточния край на Аспаруховия плаж, е защитено от вълни и течения с два оградни мола.

Оказва се, че проблемът е заложен още при изграждането на пристанището. Оградните молове на съоръжението създават изменение на вълнението, прекъсва се част от вълновата енергия. Стига се до „придърпване" на наноси от Аспаруховия плаж за запълване на входящия ъгъл на западното оградно съоръжение и за оформяне на плавна динамично устойчива брегова дъга.

Така се създава зона, в която наносите се наслагват и формират подводна пясъчна коса. Прекомерното нарастване на тази коса затлачва с наноси входа на пристанището и налага неговото периодично драгиране. За спиране на точно този процес е необходимо пътят на преместване на наносите да се пресече с наносозадържаща буна, а натрупаните наноси да се преместят.

От заданието за проектиране става ясно, че за конструктивното решение на буната следва да се избере от еластични тръби, запълнени с пясък чрез нагнетяване на пулп в тях. Броят и конфигурацията на тръбите да се определят в зависимост от надлъжния профил на съоръжението и неговата преливаемост.

Плануваната наносозадържаща буна се разполага в акваторията пред Аспаруховия плаж. Ивицата е изключителна държавна собственост и е защитена територия. Според ОУП на Община Варна територията попада в зона А от ЗУЧК /Закон за устройство на Черноморското крайбрежие/. Буната е брегозащитно съоръжение и като такова може да бъде изградена в плажната площ.

Проектирането на буната изисква разработване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП)-план за застрояване и изготвяне на инвестиционен проект. СПУП следва да се съобрази с действащия ПУП на пристанището и с ОУП на община Варна.

Разрешение за изработване на проект за специализиран подробен устройствен план за съоръжение, попадащо в българската акватория на Черно море, се дава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!