Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен в НС до края на месеца

Булфото

Финансовия министър Теменужка Петкова каза в парламента, че проектът на държавен бюджет ще бъде внесен в НС до края на месеца.

"Бюджетната процедура е в ход. До края на месец октомври проектът за бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание. Призовавам за още малко търпение", каза тя.

Петкова обаче не коментира конкретни параметри в бюджета.

До дни проектът на държавен бюджет на страната ще бъде изпратен в Брюксел. Това съобщи премиерът Росен Желязков и обясни защо се прави това.

"Ако до 24 октомври ние не консултираме бюджета, Брюксел ще направи своите калкулации и допускания на база действащото законодателство, без политики, които бихме предложили. Така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на бюджета", коментира Желязков, предаде БНР.

