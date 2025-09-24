Проектопромени предвиждат биомаркерната диагностика при онкозаболявания да се плаща от НЗОК

НЗОК

Проект за промени, публикуван за обществено обсъждане, предвижда биомаркерната диагностика при онкологични заболявания дабъде включена в пакета дейности, плащани от Здравната каса.

Предлага се и въвеждане на изследване, наречено геномно секвениране, тоест разчитане на гените, на пациенти с новооткрити ракови заболявания.

Проектът предвижда изследвания на два вида биомаркери при онкоболни пациенти - прогностични, които дават информация за преживяемостта, и предиктивни, които насочват лекарите дали даден човек ще се повлияе от конкретна терапия.

Ако пациент има необходимост от такава диагностика, ще бъде насочван от комисия по химиотерапия към скъпоструващите изследвания.

За децата ще се произнася комисия по детска хематология и онкология, предвиждат промените.

Заложена е и нова амбулаторна процедура, по която да се осигуряват три вида геномни изследвания. Чрез тях се определят пациенти, които биха се повлияли от таргетно лечение, предаде БНР.

