Проекторешение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент ще обсъдят депутатите

Снимка: Булфото

Проекторешение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент ще разгледа парламентът, предвижда приетата програма за работа на Народното събрание.

Изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи.

Народните представители ще обсъдят и процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

В дневния ред на депутатите е и проекторешение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2026 г. От "Прогресивна България" предлагат ваканцията на депутатите да бъде от 5 до 23 август, посочва БТА.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Енчо Керязов, Иван Демерджиев, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Георги Вълчев, Иван Шишков.

Редактор "Екип на Петел",

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