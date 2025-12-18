Проф. Александър Маринов: ГЕРБ носят една от основните отговорности

кадър: Bulgaria ON AIR

Едно влизане в политиката и то за такава сериозна фигура с много очаквания, като Румен Радев, не може да стане нито веднага, нито лесно. На това мнение е бившият председател на Стратегическия съвет към президента проф. Александър Маринов.

"Освен това, не става дума за президентски избори, когато има по същество двама кандидати - президент и вицепрезидент, тук е нужен голям екип. Познавам екипа му в администрацията на президента, но за политически екип - не знам да има", коментира той в "Денят ON AIR".

По думите му, когато има популярна фигура, това може в първия момент да бъде компенсирано, но след това трябва да се гради.

"Партия, която е с такива големи амбиции и очаквания, трябва да се готви да стъпи в местната власт след година и половина. Местната власт е най-важната власт в държавата. Тя дава корените на управлението. Качествени хора има, въпросът е как ще ги намерите и как ще действате. Винаги има риск, когато подбирате голям брой хора, да се излъжете с някого", анализира проф. Маринов пред Bulgaria ON AIR.

Досега президентът е изразявал позиция в някои области, които са най-присъщи на правомощията му, изтъкна още бившият председател на Стратегическия съвет към президента.

"Но в други области въобще не се е изказвал, например икономическа политика, социална политика и т.н. Това не може да се изготви от днес за утре. От тактическа гледна точка на изборен успех, е възможно, ако пак се завърти поредица от избори - което е вероятно, при едни втори, трети избори да има възможност за по-добри резултати", прогнозира проф. Маринов.

"Аз обявих, че ако бъдем потърсени, ще разговаряме, но не просто да отидем да си поднесем мандата, а за сериозен политически разговор. Ще имаме свои позиции. Не под всичко бихме се подписали. Ако ме питате с коя от партиите, които сега са в парламента, бихме се съгласили да имаме партньорство - ще отговоря, че с нито една от тях", категоричен е гостът.

Проф. Маринов е на мнение, че управлението трябва да се разглежда в контекста на последните поне три години.

"Пакостите, които се случиха, ги направиха заедно, макар и в различни комбинации. ГЕРБ и ПП-ДБ, сглобката, четворната коалиция, това правителство. ГЕРБ носят една от основните отговорности", подчерта бившият председател на Стратегическия съвет към президента.

