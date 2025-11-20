Проф. Александрова: Хората над 65 години са повече от тези под 5 години

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Вирусолог коментира прелюбопитни данни за стареенето. Според проф. Радостина Александрова това, което знаем в момента, е, че според СЗО през миналата година хората над 65 години като брой надвишават тези под пет години.

Очаква се в следващите години до 2050-а да са удвои броя на хората, които са над 65 години. В Япония вече всеки трети човек е на такава възраст, и хората се питат какъв е проблема. Проблемът е в това, че 80% от хората над 65 години вече имат едно хронично заболяване, а 68% от тях имат две, заяви Александрова.

Така че представете си всъщност какво натоварване е това за самите хора, за семейството и така нататък. Идеята е 21-ви век да бъде век на здравословното стареене, в който ние да можем да навлезем в тази златна възраст по възможно най-добрия начин, и възможно най-доброто физическо състояние. За да може оттук нататък, наистина да запазим и да развиваме човешкото в себе си, добави в „Социална мрежа“ Радостина Александрова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!