Проф. Александрова: Много хора не знаят, че са болни от проказа и са в голям риск

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Тревожни данни за проказа в близки до България страни. В Румъния с болестта е диагностициран работник от Непал, а в Хърватия са установени четири заразени жени, пристигнали от Азия. Преди година пък в България имаше болен от холера. Според професор Радостина Александрова всички инфекциозни агенти, за които си мислим, че вече сме се справили, се оказва, че са на една ръка разстояние.

Вирусологът разкри, че последния пример е Канада, която загуби своя статут на свободна от морбили държава в края на миналата година. В САЩ пък се опитват да вървят по същите стъпки.

Проф. Александров допълни, че проказата се се лекува с антибиотици, но терапията трябва да започне по-рано и да включва три антибиотика, с цел да се възпрепятства развитието на устойчивост към тях.

Иначе болестта се предава сред най-близките хора при дълъг контакт, а лечението трае две години.

Тези, които с в близък контакт, вземат превантивно специфичен антибиотик, но покрай ковид се оказа, че вместо 200 000 души, около 128 000 са регистрирани като нови случаи. Това обаче не означава, че случаите на проказа са намалели. По-скоро има случаи, които не са диагностицирани и някъде по света живеят около 140-150 000 души, които не са диагностицирани. При тях се забавя началото на терапията, а е много важно то да бъде проведено, каза още молекулярният биолог.

При децата вместо 15 000, са регистрирани някъде около 8000-9000 случа, така че постепенно този брой са възстановява. Но има едни хора, които не знаят, че имат този проблем и не се лекуват, и съответно те и техните близки, с които са в контакт, са в риск да стигнат до някакви клинични симптоми, посочи в „Социална мрежа“ проф. Радостина Александрова.

