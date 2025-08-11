Проф. Александрова: Можем да доживеем до 150 години

Кадър Нова тв

"Как да останем вечно млади?", този въпрос винаги е вълнувал хората и за щастие това започва да се случва. Стареенето се забавя и се увеличава продължителността на живота. Това зависи от редица фактори разбира се и не всеки може да достигне пределна възраст. "За момента нямаме възможност да спрем напълно стареенето, но процесът може да бъде забавен. Напоследък сме свидетели на експлозия в тази сфера. Потребителският сектор ще нарасне до над 93 млрд. долара до 2027 г. Много сериозно се изучават хора, достигнали до впечатляваща възраст", обясни вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова по България он ер.

"Има гени, които имат отношение към дълголетието. Не при всички хора, достигнали впечатляващо дълголетие, ги има тези гени. Определено стареем по-бавно от нашите родители. Биологичното стареене, независимо от нашата възраст, е важно. Чистата вода, храната, здравните грижи, достъпът до медицинско обслужване, начинът, по който се е променил животът ни - доста са факторите. Според някои проучвания, в първите десетилетия от живота ни излиза наяве как живеем, а след това се проявяват гените", коментира гостът. Здравето е от съществено значение за продължителността на живота и въпреки огромния напредък на медицината има множество болести, които взимат животи преждевременно. "В хода на стареенето се появяват едни клетки, които не се делят, но отделят молекули, които поддържат неблагоприятна среда в тялото. Едни от първите органи, които се влияят, са аортата и панкреасът, поясни вирусологът. Според някои изследвания няма причина да успеем да доживеем възраст до около 150 години, ако успеем да се преборим с болестите на стареенето."

