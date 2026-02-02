Проф. Близнашки: Не протестите свалиха правителството, влиятелни хора искат да се заявят

кадър БНТ

Протестите рядко свалят правителства, това заяви по БНТ бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки По думите на юриста, причината са други събития, заради които лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов лично е наредил оставката на кабинета.

„Хората от протеста живеят с идеята, че те са свалили правителството. Естествено, че не”, категоричен беше той.

„Има влиятелни хора от задкулисието, които искат да се заявят”, заяви Близнашки. Той не назова поименно никого от тях, но обясни, че те говорят за промяна на държавния модел и исторически реванш. Според него „преосноваването на държава”, за което говорят „Възраждане” е нещо по-ясно заявено от тези позиции.

Проф. Близнашки нарече подалия оставка президент Румен Радев „основна заплаха за демокрацията” и подчерта, че е сред първите, които са посочили неговите авторитарни наклонности.

