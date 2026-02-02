реклама

Проф. Близнашки: Не протестите свалиха правителството, влиятелни хора искат да се заявят

02.02.2026 / 18:53 3

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Протестите рядко свалят правителства, това заяви по БНТ бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки По думите на юриста, причината са други събития, заради които лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов лично е наредил оставката на кабинета.

„Хората от протеста живеят с идеята, че те са свалили правителството. Естествено, че не”, категоричен беше той.

„Има влиятелни хора от задкулисието, които искат да се заявят”, заяви Близнашки. Той не назова поименно никого от тях, но обясни, че те говорят за промяна на държавния модел и исторически реванш. Според него „преосноваването на държава”, за което говорят „Възраждане” е нещо по-ясно заявено от тези позиции.

Проф. Близнашки нарече подалия оставка президент Румен Радев „основна заплаха за демокрацията” и подчерта, че е сред първите, които са посочили неговите авторитарни наклонности.

 

0
1
Дедо (преди 38 минути)
Рейтинг: 25291 | Одобрение: 7006
Аре бе, Близашки - скрий се с тия конспиративни брътвежи... Толкоз си прозрачен, че от самолет се забелязва как плюеш по Радев, а с кеф облиза голямото Д. на Тиквата и Прасето... Аман от такива ИЗКУФЕЛИ професори-всезнайковци и други подобни АНАЛблизатори....!!!
1
1
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 178555 | Одобрение: 19065
Акулите си играят игричките и лапнишараните се хващат на въдицата!!!;):errm:Намусен
1
3
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 141258 | Одобрение: -19607
За жалост е прав - рядко мирни протести свалят правителство в квази демократична държава...:'(:errm:Болест
Марио Кроненберг

