Проф. Чорбанов намекна, че отива при Румен Радев

Проф. Андрей Чорбанов, който напусна ИТН и сега е независим депутат, намекна в „Лице в лице” по bTV, че ще стане част от политическия проект на бившия държавен глава Румен Радев. Той заяви, че Радев е най-добрия летец и вероятно ще избере и други, които са най-добри в професионалната си сфера, очевидно визирайки себе си.

„95% от експертите на ИТН напуснаха, напуснаха и огромен брой от основателите на партията”, каза още имунологът и посочи като причина, че в партията на Слави Трифонов почти нищо не е обсъждано, решенията са спускани от ръководството, което ги е вземало извън парламентарната група.

„В ИТН нямаше референдум за нищо”, коментира Чорбанов, като отбеляза, че това противоречи на основната идия, че допитването до хората е основен принцип на партията. Той каза също, че дори листите с кандидати за депутати и евродепутати не са обсъждани, което го е накарало да се чувства излишен.

