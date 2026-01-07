Проф. Чорбанов пред Нова: Ако кажа кой е притискал депутати на ИТН, разбирате ли какво ще стане

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Уведомих с писмо Слави Трифонов, че напускам „Има такъв народ“. Реших да го направя по този начин, тъй като писаният текст остава. Той не ми отговори, но не се срамувам от това, което съм написал. Това заяви проф. Андрей Чорбанов.

Последният бе провокиран от Виктор Николаев да разкрие как народни представители са били притискани в коридора пред тоалетната в парламента, и са им предлагани пари, за да сменят партията си. Журналистът дори призова имунолога да разкаже подробности за тази схема, но не успя да получи желания отговор.

Беше, когато се разпадне демократичното в кавички правителство. В момента се води дело по тази тема за упражняване на натиск и съдът ще решава. Аз не правя записи, не показвам чатове и такива лични неща. Но е факт, че се правиха всякакви опити да се отцепят необходимия брой депутати, за да се запълни липсващата бройка в това правителство, заяви дипломатично Чорбанов.

Последва и въпрос на Мирослава Иванов. Това се случи, когато Слави Трифонов изтегли министрите си от кабинета. Тогава Кирил Петков съвсем легитимно публично и пред камерите казваше, че той търси депутати за подкрепа, защо да става дума за купуване, попита водещата.

Аз вярвам, че има хора, които си тръгнаха в този момент от групата, водени от лични мотиви и несъгласие. Не мога да потвърдя нищо, за което се говори, и за което колегите се оплакаха, че са притискани и са декларирали тези неща в съда, заяви професорът.

Ходехме по двама, трима в тоалетна, за да може всеки да бъде свидетел на другия. Разбирате ли какво ще стане, ако дам име. Няма да има никакво име, по простата причина, че всичко се базира на доказателства, а аз не събирам доказателства или факти. Тук е дума срещу дума, каза още по Нова Тв Андрей Чорбанов.

