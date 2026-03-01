Проф. Чуков: Иранците не вярваха, че САЩ са превърнали Али Хаменей в мишена

Стопкадър бТВ

Арабист блесна с коментара за екзекутирането на Али Хаменей и бъдещето на Иран.

Операцията на Израел срещу Иран в събота сутринта може да се окаже повратна точка не само във военен, но и в политически план. Това заяви в „120 минути“ арабистът проф. Владимир Чуков. По думите му израелското разузнаване е получило данни, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е събрал най-близкия си кръг в резиденцията си в Техеран. Малко след това са последвали ударите.

„Сценарият напомня елиминирането на лидера на „Хизбула“ – по същия начин, с пълна изненада“, коментира проф. Чуков. Още преди месеци в американски издания се появиха информации, че Хаменей може да бъде превърнат в мишена. Според анализатора, иранското ръководство не е вярвало, че подобен сценарий е реален.

Военната ескалация идва на фона на продължителни и безрезултатни преговори. Според Чуков още в четвъртък е станало ясно, че предложенията на иранския външен министър Абас Аракчи за отстъпки по ядрената програма са „камуфлаж“. Анализ на експерти от Международната агенция за атомна енергия показал, че Техеран всъщност настоява за по-високи нива на обогатяване на уран от предишните договорености.

„В същото време САЩ демонстрираха безпрецедентна военноморска мощ в Персийския залив – по оценки, близо една трета от американската морска сила е била съсредоточена в региона. Мнозина възприеха това като част от стратегията за натиск на Доналд Тръмп. След последната среща е станало ясно, че нов кръг преговори е излишен. Това е губене на време“, посочи Чуков и допълни, че въпреки това Тръмп се оказва притиснат от вътрешнополитически фактори – част от електората му не желае нова продължителна война в Близкия изток.

Според проф. Чуков разликата между САЩ и Израел е фундаментална. За Израел въпросът е екзистенциален – режимът в Техеран по идеологически причини не признава правото на съществуване на еврейската държава. „Докато съществува Ислямската република в този ѝ вид и докато конституцията ѝ носи този дух, заплахата остава“, обобщи той.

Той допълни, че Вашингтон обаче допуска възможност за преформатиране на режима – чрез по-умерен лидер, който да направи стратегически отстъпки.

Проф. Чуков обясни, че след атаките автоматично е задействан член 111 от иранската конституция, който предвижда временен колективен орган да поеме управлението. В момента в този формат участват президентът Масуд Пезешкиян, председателят на съдебната власт и представител на Съвета на пазителите. Сред имената, които се обсъждат, е и това на Али Лариджани – влиятелен консерватор, определян като прагматик с добри контакти на Запад. Интересен детайл – по време на събирането в резиденцията на Хаменей той не е бил сред присъстващите.

„Ще видим борба за власт вътре в самия режим“, прогнозира проф. Чуков.

