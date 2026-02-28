Проф. Чуков: Повечето агенции считат, че войната е започнала

Кадър БТВ

Серия от взривове е разтърсила иранската столица Техеран тази сутрин, съобщават местни медии. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда гъст дим, издигащ се над части от града, предаде БТВ.

Към момента няма официална информация от иранските власти за целите на ударите и за евентуални жертви и щети.

Проф. Владимир Чуков коментира, че според редица международни агенции конфликтът вече е навлязъл в открита фаза.

„Нещата стигнаха до логически край на продължилите с месеци преговори. Очевидно разговорите в Маскат и Женева не доведоха до удовлетворителен резултат“, заяви той.

По думите му подобна „червена лампа“ е светнала още преди дни, когато е имало атаки срещу ключови институции в Иран, включително обекти, свързани със сигурността.

Проф. Чуков заяви, че в медиите вече се е обсъждал сценарий, при който Израел нанася първи удар, а след евентуален ответен отговор от Техеран САЩ се включват по-активно.

„Все още сме в началото на военните операции. Не е ясно дали става дума за ограничен удар или за по-мащабна операция“, каза той.

Според експерта към момента няма данни за пълно разгръщане на американския военен потенциал в региона, въпреки засиленото присъствие на съюзнически сили в близост до Иран.

