Проф. Чуков: Радев да отиде в Москва и да преговаря с Лавров за мир

Кадър

Проф. Чуков предложи на Румен Радев да отиде в Москва и да преговаря с Лавров за мир.

Нямаме промяна в курса, но имаме промяна в процеса. Съвсем нормално е след 19-ти април, когато той спечели абсолютно мнозинство, да има някакви елементи, които не се различават от това, което беше преди това. Това заяви арабистът проф. Владимир Чуков в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Румен Радев се опитва да бъде в Европа, не иска да бъде Орбан, не иска да имитира някой, а да бъде себе си. Виждаме тези негови опити, които се опитват да мотивират защо България да има силен глас в Европа. Не да отиваме там като фигуранти. Въпросът е как го правим, обясни той, пише novini.bg.

Той използва една много интересна тактика – послание вътре и послание навън. Трябва да има преговори за мир с Путин. Трябва да се сложи край на действията на войнолюбците. Всички сме за мир. Нека той да покаже как да стане този мир – самостоятелно или да убеди Макрон, Мерц, Мелони и т.н. да отидат в Москва по покана на Румен Радев. Нека да отиде в Москва, да се срещне с Лавров и да разговарят за мир. Нека видим как това ще стане, заяви проф. Чуков и припомни политиката на Орбан.

Няма как от устата на европейски премиер да излиза терминът „кръстоносни походи”, подчерта анализаторът.

ЕС налага санкции на най-голямата руска социална мрежа

Философията за отмъщението в Иран се е превърнала в национално кредо. Те разпространяват списък с имена на хора, които трябва да бъдат ликвидирани. Първият от тях е Тръмп, след това Нетаняху. Имаше и европейци, дори Мелони. Всеки втори вестник в Иран призовава Тръмп да бъде ликвидиран. Ликвидирането на държавата Израел върви с освобождението на Йерусалим. Там няма как да има отстъпление. Освен това са събрали един милиард частни дарения за убийството на Тръмп, отбеляза проф. Чуков.

В Близкия Изток нещата започнаха да се връщат в една предишна точка. Този меморандум е мъртвороден. Той е едно добро пожелание, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!