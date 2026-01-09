Проф. Даниела Бобева: 2025-а беше годината на голямото пазаруване, ограбихме и миналото, и бъдещето

кадър bTV

редактор Веселин Златков

България се отклонява от модела на другите държави, въвели еврото, а една от разликите е, че поскъпването не стана след приемането на новата валута, а преди това. Това каза в „Лице в лице” по bTV икономистът проф. Даниела Бобева.

2025-а беше годината на голямото пазаруване, коментира тя и обясни, че частните инвестиции в злато са станали 1,1 млрд. лева, 24 хиляди са новите жилища, като 30% са купени без кредити, а продадените коли са с 20 хиляди повече. „И хора, които не са богати, си купиха жилища”, подчерта икономистът.

Проф. Бобева обясни това с изваждането на спестявания, които са трупани от периода след деноминацията на лева, но не в банки, което не е незаконно. Същевременно с това има и бум на кредитите.

„Ограбихме и миналото, и бъдещето”, обобщи тя. По думите ѝ, трябва да се замислим дали можем да поддържаме този стандарт. Икономистът прогнозира, че през новата година не можем да очакваме същите резултати като миналата.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!