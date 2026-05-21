Проф. Драганов: „Бангаранга“ прилича на „Стани, стани, юнак балкански“

Кадър Нова Нюз

Наш професор обяви къде трябва да се проведе "Евровизия" през 2027 година.

Първото ни място на „Евровизия“ е изключителен успех. Ние използвахме най-добрия начин за популяризиране на дестинацията ни. Дара с нейната освободеност направи едно изключително изпълнение. Това заяви изпълнителният директор на Института за анализи и прогнози в туризма проф. Румен Драганов в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

По думите му песента „Бангаранга“ прилича на „Стани, стани, юнак балкански“. И в двете произведения се призовава за бунт. Аз не очаквах това чудо, вечерта на концерта дори не бях убеден, че песента ще спечели, призна той.

Това носи една изключителна популярност. Нямам никакво съмнение, че ще се справим, като държава. Трябва да се вземе политическо решение, как може с инструмента „Евровизия“ да се даде огромен икономически тласък, смята Драганов.

София има добре развита инфраструктурно. Може да се помисли за домакинство на някой от морските градове. Пловдив също може да се справи. Аз като стратег бих търсил икономическата полза и къде ще има най-голяма възвръщаемост и предложи Слънчев бряг. Необходима е само зала с 10 000 места, защото там има 400 000 легла. Трябва да се развие икономиката, поясни той, пише novini.bg.

По думите на Румен Драганов туризмът стои доста стабилно и това се дължи на работата на Министерство на туризма и целия сектор. Ние не умеем да кажем колко сме добре. Имаме такива места за настаняване, хранене и развлечение, които са на европейско ниво. Ние сме в един непрекъснат възход от 2012 г. София и Пловдив са пълни с туристи, посочи той.

Според изпълнителният директор на Института за анализи и прогнози в туризма министър Илин Димитров трябва да сложи ред в това кой е туроператор и кой не е.

Според Драганов българите работим много и сега е време да започне да ни се плаща за това. Много добре, че скочиха цените, защото хората вече си искат парите от своя труд. Имаме пари за нови хотели, но нямаме пари за тези, които работят в тях, заяви той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!