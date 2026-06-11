Проф. Драганов: България да плаща почивките на пенсионерите като в Гърция

Кадър Нова тв

Безплатни или частично субсидирани почивки за пенсионерите в България са напълно възможни и биха донесли ползи както за възрастните хора, така и за туристическия сектор.

Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов в ефира на Радио ФОКУС.

По думите му страната разполага с необходимата леглова база, свободни места в хотелите през слабите периоди на годината и богат ресурс от минерални води, лечебна кал и благоприятен климат.

"Не е нужно да говорим за нещо невъзможно. България има хотели, персонал и условия за здравна превенция. Вместо да се изразходват средства единствено за лечение, част от тях могат да бъдат насочени към профилактика и рехабилитация", обясни проф. Драганов.

"Гръцкото правителство е преценило, че ако даде средства за здравна превенция, това ще намали нуждата от по-скъпо лечение в бъдеще. Така хората остават по-здрави и активни по-дълго време", посочи той.

Според експерта България вече има опит в подобни практики чрез социалните програми за отдих и рехабилитация. По думите му финансирането може да бъде осигурено чрез държавни механизми, като в зависимост от модела част от разходите могат да бъдат поети от държавата, а друга част - от самите потребители.

Проф. Драганов подчерта, че подобна мярка би помогнала и за удължаване на туристическия сезон, особено през септември и октомври, когато много хотели разполагат със свободен капацитет.

Той отбеляза, че подобни програми съществуват и в други европейски държави, включително Испания, където пенсионерите могат да почиват на преференциални цени през ниския и средния сезон.

Очаква силен туристически сезон

В разговора проф. Драганов коментира и очакванията за летния туристически сезон у нас. Според него въпреки международната обстановка и икономическите предизвикателства България е изправена пред перспективата за силен сезон.

"Очакваме много добър сезон. Пътуванията на българските граждани се увеличават както в страната, така и в чужбина. Не виждаме криза, която да намалява желанието за пътуване", заяви той.

Като основен проблем пред туристическия сектор проф. Драганов посочи недостига на работна ръка. По думите му много българи работят в туристическия бранш в чужбина, докато у нас бизнесът все по-често разчита на работници от трети страни.

Според него решението е в по-добрата организация на местните икономики и по-силната подкрепа за българското производство. "Трябва да направим така, че туризмът да създава работни места и да подпомага местните икономики. Колкото повече местни продукти и услуги се използват, толкова повече средства остават в общността", подчерта проф. Драганов.

Редактор "Екип на Петел",

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