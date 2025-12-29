Проф. Драганов: Българският туризъм вече е удобен и харесван

кадър Нова нюз

Туризмът стои стабилно като икономика на страната. Очакванията са през следващата 2026 година той да продължи да се развива, коментира пред БНР проф. Румен Драганов.

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма отчете, че през 2025 г. България е посетена от около 13,5 млн. чужденци. По думите му това е с близо 1 млн. повече от 2019 г.

"Очакваме догодина да достигнем до 14 млн. чуждестранни посетители. Годината се очертава добра. Направили сме много добри инвестиции. Имаме развитие в летищата в България. Подобрява се много силно инфраструктурата на Летище Бургас - там се правят много големи инвестиции. В София започва строителство на нов терминал. Летище Пловдив работи изключително усилено. Летище Варна има доста полети и през зимата. Увеличаването на туризма е за сметка на културния туризъм и другите видове туризъм. Морският туризъм продължава да стагнира - все още не можем да постигнем резултатите от 2019 г., когато става въпрос за лятно море", коментира Драганов.

Зимен сезон

Според Драганов за зимния сезон (декември-март) се очакват най-малко 3 млн. посетители от чужбина.

“Имаме устойчивост в туризма. Не очакваме значителни скокове, но очакваме непрекъснато нарастване на пътуванията към България”, добави експертът и отчете, че има увеличаване на цените преди всичко в по-високата категория хотели и заведения.

“В туризма има много инвестиции, които не са генерирани като приход от туризъм, а те идват от други сектори”, уточни Драганов и добави, че се наблюдава и нарастване на категории - много хотели качват категорията си.

Като пример Драганов посочи подобряване на материалната база.

“Българският туризъм стана красив, хубав, удобен и харесван”, каза в заключение Драганов, предаде днес.бг.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!