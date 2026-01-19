Проф. Друмева: България няма да има вицепрезидент, докато Йотова е президент

Редактор: Недко Петров

Бившият секетар по правните въпроси на президента Румен Радев прогнозира колко време ще отнеме на съда да приеме оставката му като държавен глава, която ще бъде депозирана утре.

Конституционният съд трябва да вземе решение по оставката. Решението има установително действие, в смисъл съдът установява факта на подаване на оставка и обстоятелствата, които съпътстват подаването на оставката. Относно решението, правя връзка със ситуация, която има сходство през 1993 година. Тогава вицепрезидентът Блага Димитрова подаде оставка ш решението на съда влезе в сила веднага, заяви проф. Емилия Друмева.

Влизането в сила изрично е записано в диспозитива на решението, така че при подаване на оставка утре Конституционният съд ще проведе заседание. Пак правя връзка с онзи прецедент през 1993-та, когато съдът се произнесе за около една седмица. Тоест, сравняваме сроковете на Конституционния съд за това експресно произнасяне, и от момента на произнасяне на решението действащият президент Радев вече няма да е такъв, допълни тя.

Относно това, че вицепрезидентът Илияна Йотова ще наследи Радев като президент, президентската институция изрично предвижда, че вицепрезидентът встъпва в овакантената длъжност. Няма изрична уредба дали в случая трябва решение на Конституционния съд. Според мен такова е потребно, за да се фиксира точно момента, от който вицепрезидентът се превръща в президент. Иначе според Конституцията, докато Йотова е президент на България до изтичане на редовния мандат, няма да има вицепрезидент, коментира в „Интервюто на деня“ Емилия Друмева.

