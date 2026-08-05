Проф. Гачев: Струйното течение пази България от жегите

Кадър БНТ, архив

България остава от „хладната“ страна на струйното течение през това лято, което предпазва страната от екстремно високи температури, съобщават от БТА. Според ръководителя на секция „Води“ към Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН професор Емил Гачев, именно тази атмосферна циркулация обяснява продължителните горещи вълни в Западна Европа и по-нормалното време у нас.

Професор Гачев обяснява, че причината за климатичните аномалии в Европа се крие в Арктика, където тази пролет е отчетен рекордно малък обхват на ледовете.

„Докато по света се отчита повишение на средната температура с 1,4 градуса спрямо прединдустриалната епоха, повишението в Арктическия океан е 3,3 градуса“, уточнява той.

По-топлият океан намалява температурната разлика между полярната и тропическата зона. Този процес отслабва струйното течение – въздушен поток на 10–12 километра височина, и го кара да лъкатуши. В тези атмосферни „гънки“ навлиза горещ въздух от Африка, който вече достига не само до Испания, но и до Франция и Англия.

Според специалиста, този сух и горещ въздух може да се застои със седмици, предизвиквайки сериозни проблеми и променяйки дори ландшафта.

„От май досега Западна Европа посрещна четири горещи вълни. В Испания и Франция бяха измерени температури над 40 градуса, а в Англия – над 35 градуса. Това са необичайни стойности, а най-куриозното е, че в Южна Англия и част от Уелс за първи път в историята на климатичните наблюдения регистрираха месец юли без валежи“, посочва климатологът.

Той подчертава, че тревожно е не само достигането на 40 градуса за ден, а задържането на температури от около 39 градуса в продължение на няколко дни, съчетано с тропически нощи, при които живакът не пада под 20 градуса. Това представлява сериозен здравен риск и изтощава човешкия организъм.

В същото време в България през юни и юли страната се е оказала от хладната страна на тези завои на струйното течение, което е спестило на населението подобни екстремни ситуации. Според прогнозите за август температурите у нас ще са над нормата, но не драстично.

Въпреки по-поносимото лято в България, експертът предупреждава за сериозен проблем с река Дунав, която е с рекордно ниско ниво в българския си участък. Основната причина е тежката суша в Централна Европа, където се намира водосборният басейн на реката, докато локалното време у нас оказва съвсем слабо влияние върху водния стоеж.

„Заради сушата в Централна Европа парадоксално дори увеличеното топене на ледниците в Арктика не успя да помогне за по-добро ниво на реката през летните месеци“, обобщава професор Емил Гачев.

Редактор "Екип на Петел",

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