Проф. Георги Момеков: Имунната система може да бъде „обучена“

кадър: Нова тв

Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София с интервю за Нова тв.

На въпроса за скандалното твърдение на Доналд Тръмп, че парацетамолът по време на бременност може да доведе до аутизъм при децата, Момеков заяви категорично: „Аз не бих се доверил на политика по медицински въпрос. В Европа регулацията на лекарствената безопасност е изключително строга и всякакви съмнения водят до актуализация на продуктови листовки или премахване на лекарствата от пазара“.

Експертът цитира последни данни от Европейската агенция по лекарства, според които няма доказателства за причинно-следствена връзка между парацетамола и аутизма. Той отбеляза и шведско проучване с 2,5 милиона бременности, което показва, че употребата на парацетамол няма връзка с неврологични нарушения при децата.

„При бременни, ако се налага лечение на болка или висока температура, парацетамолът остава лекарството с най-добър профил на безопасност. Високата температура сама по себе си може да бъде по-опасна от лекарството“, добави Момеков.

Деканът коментира и актуалната ситуация с ваксините срещу COVID-19. Въпреки оттеглянето на препоръките за масова ваксинация от американските власти, Момеков подчерта, че ваксинацията остава ефективен начин за намаляване на риска от „дълъг COVID“ и тежки усложнения.

„Същото важи и за противогрипните ваксини. При рисковите групи те са толкова ефективни в предотвратяването на тежки усложнения и смърт, колкото и контролирането на кръвното налягане или холестерола“, посочи той.

Темата за имуностимулантите също беше засегната. Момеков предупреди, че добавките, продавани с обещания за „стимулиране на имунната система“, често нямат доказан ефект.

„Имунологията е изключително сложна наука. Армията на имунната система не се „повишава“ просто с няколко витамина или сиропчета“, обясни той.

Експертът препоръчва добавки само при документиран дефицит на витамини или при хора, изложени на високи рискове за здравето си. За всички останали, ваксинацията остава най-надеждният начин за предпазване от инфекциозни заболявания.

Момеков изясни и разпространените новини за връзката между ваксините срещу COVID-19 и лечението на рак.

„Разговор за универсална ваксина срещу рак е преждевременен. Имунната система може да бъде „обучена“ да разпознава и атакува туморни клетки, но това е специфична терапия, не универсална превенция“, каза той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!