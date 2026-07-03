Проф. Георги Рачев: „Ретро лято“ у нас, трета гореща вълна ще удари Западна Европа

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Докато Западна Европа се подготвя за поредна гореща вълна, в България времето остава сравнително спокойно и типично за сезона. Според климатолога проф. Георги Рачев страната ни ще продължи да се радва на т.нар. „ретро лято“ – с нормални температури, краткотрайни валежи и без екстремни горещини поне до средата на юли.

Още тази сутрин над София се задържа ниска слоеста облачност, която възпрепятства естественото проветряване на въздуха в котловината.

„По-голямата част от София преживява тропична нощ. Ниската облачност създава своеобразен купол и не позволява на ветровете от Витоша да разсеят замърсяването“, обясни проф. Рачев.

По думите му именно това е една от причините да се отчетат по-високи стойности на фините прахови частици.

Климатологът обърна специално внимание и на повишените нива на бензен след пожара край столицата.

„Бензенът е силно токсичен и канцерогенен. Световната здравна организация няма безопасна концентрация за него. Не би трябвало да го има в атмосферата. Затова, когато има подобно замърсяване, децата не трябва да играят навън“, предупреди той.

По думите на проф. Рачев още днес и утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайни валежи и временно понижение на температурите.

„Чувам да се говори за захлаждане, но максимални температури от 25-27 градуса през юли не могат да се нарекат студено време. Това е нормално лято, такова, каквото го помня от детството си“, каза климатологът.

Според него юни е бил „перфектен“, а и първата половина на юли ще премине при близки до климатичните норми температури.

„След средата на юли вече се очаква по-сериозно затопляне“, прогнозира той.

Западна Европа отново под ударите на жегата

Докато България остава извън екстремните горещини, в Западна Европа предстои нова гореща вълна.

„В Португалия, Испания и Франция започва третата гореща вълна. В Париж и Лондон температурите ще достигнат около 30-31 градуса, а в Мадрид – около 38 градуса“, обясни проф. Рачев.

Време за море и за планина

По Черноморието условията остават отлични за почивка.

Температурата на морската вода вече достига 25-26 градуса, а въздухът ще бъде между 28 и 30 градуса.

„Само време за море“, обобщи проф. Рачев.

Добри условия има и в планините, където сутрешните температури ще бъдат между 10 и 14 градуса.

Той обаче предупреди туристите да тръгват рано по маршрутите си, тъй като в следобедните часове са възможни краткотрайни гръмотевични бури.

Валежи в средата на седмицата

Очаква се в сряда и четвъртък на много места в страната да превали, като количествата на валежите ще бъдат между 7 и 10 литра на квадратен метър, а локално могат да достигнат до около 20 литра.

„По отношение на валежите и температурите времето е перфектно за всички сектори на националното стопанство“, каза още проф. Георги Рачев.

Редактор "Екип на Петел",

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