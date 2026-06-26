Проф. Георги Рачев: Пускаме бавния грил. Водата по Черноморието ни – 26 градуса
Кадър bTV
„От днес за пет дни напред пускаме бавния грил. Бруталната жега от Западна България ще дойде на Балканите, но няма да е чак такава“. Това коментира климатологът проф. Георги Рачев в предаването „Тази сутрин“.
„Ще има тропични нощи с над 20 градуса температура, но доста поотслабнала ще бъде тази жега“, добави той.
„На 30 юни в Париж ще бъде 24 градуса. В Берлин – 27. При нас ще стане топло. Това се дължи на нахлуването влажен циклон над Ирландия. Над Балканския полуостров ще има по-високо атмосферно налягане, което ще доведе до слънце, слънце, слънце“, обясни проф. Рачев.
„Средиземно море кипва. На Черноморието ни са измерени температури и 26 градуса. Време е само и единствено за почивка“.
В понеделник и вторник в София ще бъде 32 градуса. В Пловдив - 36 градуса. В Русе температурите ще достигнат 39 градуса.
Климатологът подчерта, че е необходимо хората да консумират много вода и да носят шапки, особено възрастните.
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