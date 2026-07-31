Проф. Георги Рачев: Задава се топла вълна – до 40 градуса, плюс тропични нощи

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След сравнително поносимите температури в началото на август България очаква нова гореща вълна. Тя ще започне във вторник, ще достигне своя пик в средата на седмицата – 5-6 август, и вероятно ще продължи около пет-шест дни, сочи прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев.

Той уточни, че топлият въздух идва от югозапад и в някои райони температурите ще достигнат между 38 и 40 градуса. Най-горещо се очаква да бъде по поречието на Дунав и в Югоизточна България.

„Това няма да е толкова жестока и най-вече продължителна вълна“, коментира проф. Рачев. Въпреки това горещините ще бъдат сериозно изпитание, особено за хората, които работят на открито, прекарват дълго време зад волана или са на полето.

В София още от вторник температурите ще започнат да се повишават, а в следващите дни ще се задържат необичайно високи. Очакват се и тропични нощи – минималните температури дори в столицата ще останат над 20 градуса.

В Пловдив термометрите може да покажат 37, 38, а на места и близо 40 градуса. Подобна ще бъде ситуацията в Русе, Сандански и районите в Югоизточна България, където се очакват едни от най-високите температури.

По Черноморието морският бриз ще носи известно облекчение, но и там ще бъде горещо. В Созопол и Албена максималните температури може да достигнат 33–34 градуса, като най-тежки ще бъдат часовете около и след обяд.

„Тези, които са на почивка край морето, които са в гората или в планината, са с пръсти им се радва“, пошегува се проф. Рачев. Той обаче предупреди, че при силното слънчево греене децата и възрастните хора трябва да избягват продължителния престой навън в следобедните часове.

Препоръката е да се пие повече вода, да се носят шапки и светли дрехи и да се търси сянка. Особено внимателни трябва да бъдат хората, които се движат в планините и над горната граница на гората, където високите температури и силното слънце могат да доведат до бързо обезводняване.

В същото време на Балканите и в части от Южна Европа рискът от пожари остава висок. В Унгарската пуста се очакват изключително високи температури и липса на валежи, а сухото време създава условия и най-малката искра да предизвика пожар. Сериозна остава опасността и в Гърция, включително на остров Крит, както и по турското крайбрежие в района на Анталия.

Все още не е ясно какво ще се случи след 9–10 август. Според проф. Рачев прогнозните модели засега дават различни сценарии – възможно е преминаването на по-хладен фронт, който да понижи температурите, но не е изключено горещото време да се задържи до средата на месеца.

Климатологът обаче допуска, че ако август не се окаже необичайно горещ, лятото на 2026 г. може да се нареди сред по-хладните през последните две десетилетия – на фона на все по-честите и продължителни горещи вълни.

Редактор "Екип на Петел",

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