Проф. Георги Рачев внесе 18-килограмова диня в студиото и предупреди за продължителни жеги

Стопкадър бТВ

Проф. Георги Рачев започна по нестандартен начин прогнозата за времето днес. Той влезе в студиото на bTV с количка, в която имаше диня. Оказа се, че плодът е подарък от община Болярово.

"Тази баба Цоцолана - 18,2 кг и на целия бостан няма по-голяма. Тя е расла по стария бюджет и ще бъде изядена по новия", каза проф. Рачев. Той посочи, че 28 юли е първият горещник. Трите горещника – 28, 29 и 30 юли, ще определят времето през зимата. Колкото горещи са те, толкова студени и снежни ще бъдат зимните месеци.

„От 40 години следя много добре тази статистика – нищо вярно няма“, каза той.

„Вторник и сряда другата седмица обаче ще бъдат доста драстични“, допълни Рачев.

„На Балканите времето ще е сухо, горещо – ужасно скучно. Сутрин ще е топло, на обяд - гореща, а вечер – задушно“, каза Георги Рачев, цитиран и от Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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