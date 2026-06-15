Проф. Хинков за огромните заплати на директори на болници: Дефект в закона, трябва да има спирачка

кадър: бТВ

Заплати от 10 до 40 000 евро за директори на държавни болници, докато здравните заведения, които управляват трупат дългове. Информацията за високите възнаграждения изнесе ресорният министър Катя Ивкова.

„Поздравявам здравния министър за изнесената информация. Аз съм се сблъсквал с подобни проблеми, макар че те са били свързани с нарушение на Закона за обществените поръчки на един от директорите, упоменати с тези астрономически заплати“, каза в „Тази сутрин“ бившият министър на здравеопазването прф. Христо Хинков.

„Аз го уволних със заповед, но следващият министър го върна. Той продължава да си работи в тази болница, която трупа дългове. Говоря за „Пирогов“, каза той.

По думите му става въпрос за сериозни нарушения, но въпреки това той е „бил запазен“ от тогавашната власт.

„Трябваше да се гласува Закона за бюджета и тогава ПГ на ГЕРБ отказа да влезе в парламента заради това, че аз съм издал заповед за уволнението на този човек. Вследствие на това се получиха неприятни инциденти с политическата сила, която ме подкрепяше“, каза Хинков.

„Тогава дадох на прокуратурата доклада на вътрешния одит. Тя не отрече тези нарушения, но ги счете за част от нормалната практика на „Пирогов“, посочи още бившият здравен министър.

По отношение на заплатите, които бяха оповестени, Хинков заяви, че става въпрос за дефект на закона.

„Трябва да има някаква спирачка в това отношение, тъй като това са болници, които са на подчинение на министъра на здравеопазването. Очаквам след тази информация, която беше изнесена, да има конкретни действия“, заяви проф. Христо Хинков.

„Вероятно има по-сериозни нарушения на закона, свързани със злоупотреби в държавните болници. Не знам защо се получава така и кой разрешава тези директори на болници да получават такива заплати“, посочи той.

„Трябва да се преосмисли идеята с бордовете в държавните болници, защото те не вършат почти никаква работа. Този, който върши работа, е изпълнителният директор. Останалите няколко души в борда са в миманс. Само взимат пари“, каза Хинков.

„Преди доста време поискахме информация от Министерството на здравеопазването относно техните собствени заплащания от изминалата година. Те доста забавиха своя отговор. Може би така са го планирали, за да могат да изнесат информацията за заплатите на директорите, за да отклонят фокуса“, каза от своя страна д-р Даниел Кипров.

„Ние изнесохме информация няколко часа преди тяхната пресконференция, където се видя, че чиновници от министерството са взимали до осем пъти над това, което взима един специализант, който дава дори 24-часови смени“, каза той.

„Публикуваните суми са само заплатите им в качеството им на директори. Отделно те се възползват от позицията си да осъществяват медицинска дейност, която се пише на тяхно име. Тоест те получават допълнително изключително големи суми, така че това, което виждаме, е само върхът на айсберга“, посочи още д-р Кипров.

„Исканията ни не са се променили. Искаме достойно заплащане на младите колеги и да няма тази огромна ножица, която е грозна“, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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